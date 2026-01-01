Меню
Киноафиша
Фильмы
Гуру
Расписание сеансов Гуру, 2025 в Москве
30 марта 2026
Расписание сеансов Гуру, 30 марта 2026 в Москве
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
пн
30
20:50
от 400 ₽
Каро 11 Октябрь
Смоленская
2D, SUB
19:30
от 770 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
На Reddit составили топ лучших фильмов в истории и случился скандал: «То есть нет "Интерстеллара" и "Матрицы", но зато "История игрушек 3"! Нонсенс»
Не только «Грозовой перевал»: 3 книжных экранизации, которые ждут зрители в 2026 году
Номинант на «Оскар»-2026 теперь доступен в цифре: «Арко» появился на стримингах — вот где его смотреть
Тест: угадайте советский фильм по зимнему кадру
Устала ждать «Невский 8» – включила этот детектив с Шибановым из «Первого отдела»: минимум чернухи, но как цепляет
«Кровь текла, стоны не стихали»: фильм Кончаловского о «запрещенной» любви был в черных списках СССР дольше 20 лет
Sci-Fi из СССР уделал «Терминатора 2» и «Космическую Одиссею» Кубрика – даже в США признали: «С ним не сравнится никто»
«Пятнадцать лет лежал без движения»: Бортко официально вернулся с новым фильмом
Новый хит в духе «Хрустального» и «Трассы»: 17 тысяч россиян замерли в ожидании нового детектива с Акиньшиной
Только дети СССР вспомнят 5 жутких мультиков по кадрам: заяц из «Ну, погоди!» отдыхает (в этом тесте есть кое-что хуже)
Это вам не «продолжите цитату»: 5 реально сложных вопросов про кино СССР (тест осилят только знатоки)
