Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Мой дед
Расписание сеансов Мой дед, 2025 в Москве
27 февраля 2026
Расписание сеансов Мой дед, 27 февраля 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
23
Завтра
24
ср
25
чт
26
пт
27
сб
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Мой дед»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
14:30
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
По судьбам этих советских звезд можно было снять кассовые военные драмы: 4 актера-фронтовика, которые никогда не рассказывали о прошлом
Думали, это просто детектив НТВ, а получили зависимость: 5 лучших серий «Ментовских войн», в которые влюбляются навсегда
Короткий тест для настоящих ценителей лучших советских фильмов о войне: угадайте все 6 картин по цитатам
«Король и Шут. Навсегда» полностью построен на песнях «КиШ-а»: только вот «новый» Горшок презирает ее самый главный хит
Голая Удовиченко, размалеванная Ахеджакова и борьба с властью: скандальный советский фильм, который не запретили к прокату
На Западе исковеркали смысл русского «Интерстеллара» – неудивительно, что на IMDb всего 6.7: «Черт-те что» и сбоку бантик
Pixar на льду: на Олимпиаде-2026 случайно «повторили» культовую гонку из первых «Тачек» – фотофиниш здесь даже эпичнее (видео)
2 сезон «Слова пацана» всё-таки можно не ждать? Авторы сериала устали молчать: «Желание есть, но...»
«Веру можно понять»: зрители неожиданно вступились за Брагину, объяснив её истерики в сериале «Первый отдел 5»
Сказочная гонка продолжается: новый фильм по Пушкину уже получил дату премьеры — и он совсем не похож на «Салтана»
Сон Джин-у теперь крестьянин: летом 2026-го стартует свежее аниме о прокачке – фаны «Поднятия уровня» скоротают время, пока ждут 3-й сезон
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667