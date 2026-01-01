Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Мальчик-птица Расписание сеансов Мальчик-птица, 2025 в Москве 19 марта 2026

Расписание сеансов Мальчик-птица, 19 марта 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
чт 19
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Мальчик-птица»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 11 Октябрь
Смоленская
2D
20:00 от 880 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
«Первый отдел» — это безусловный хит телеканала НТВ»: зрители назвали 5 причин бешеной популярности сериала
Зачем Гелу Месхи переозвучили в «Берлинской жаре»: читатели «КиноАфиши» в бешенстве — «это ужасно»
Такого во вселенной «Хищника» на экране еще не было: вот каких яутжа покажут в «Планете смерти 2»
Третья серия все испортила: зрители заметили пугающее сходство «Первого отдела» с «Невским» – «неужели без этой фишки никак?»
«Настоящий детектив» в русском Заполярье: о чем будет и когда выйдет «Трасса 2» – продолжение лучшего сериала 2024-го уже снимают
Не украли, а вдохновились: в «Первом отделе 5» точь-в-точь повторили трюк с Устюговым из «Ментовских войн»
От трех минут экранного времени до главной роли: как изменился образ Невесты Франкенштейна в фильме 2026 года
«Детский сад, штаны на лямках»: оценка 8.2 не уберегла «Первый отдел 5» от глупых ляпов о СК
«Порезана вдоль и поперек»: «Грозовой перевал» настигла та же беда, что «Аватар 3» – россиянам смотреть противопоказано
В этой шпионской драме играет Брагин из «Первого отдела»: рейтинг у нее 8.1, а герой – такой же харизматичный красавец
Интим на уровне «Игры престолов»: после этого детектива «для взрослых» с Жарковым «Первый отдел» покажется детской сказочкой
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше