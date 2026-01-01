«Первый отдел» — это безусловный хит телеканала НТВ»: зрители назвали 5 причин бешеной популярности сериала

Зачем Гелу Месхи переозвучили в «Берлинской жаре»: читатели «КиноАфиши» в бешенстве — «это ужасно»

Такого во вселенной «Хищника» на экране еще не было: вот каких яутжа покажут в «Планете смерти 2»

Третья серия все испортила: зрители заметили пугающее сходство «Первого отдела» с «Невским» – «неужели без этой фишки никак?»

«Настоящий детектив» в русском Заполярье: о чем будет и когда выйдет «Трасса 2» – продолжение лучшего сериала 2024-го уже снимают

Не украли, а вдохновились: в «Первом отделе 5» точь-в-точь повторили трюк с Устюговым из «Ментовских войн»

От трех минут экранного времени до главной роли: как изменился образ Невесты Франкенштейна в фильме 2026 года

«Детский сад, штаны на лямках»: оценка 8.2 не уберегла «Первый отдел 5» от глупых ляпов о СК

«Порезана вдоль и поперек»: «Грозовой перевал» настигла та же беда, что «Аватар 3» – россиянам смотреть противопоказано

В этой шпионской драме играет Брагин из «Первого отдела»: рейтинг у нее 8.1, а герой – такой же харизматичный красавец