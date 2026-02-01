Меню
Фильмы
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
Расписание сеансов МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки, 2026 в Москве
22 февраля 2026
Расписание сеансов МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки, 22 февраля 2026 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Вся информация о мультфильме
сб
21
вс
22
пн
23
вт
24
ср
25
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Кинозал ГУМа
Охотный Ряд
2D
10:10
от 200 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:15
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:15
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:15
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
10:15
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Первая
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, драма, мелодрама
Грозовой перевал
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
