5 легендарных образов, которые доказали, что Вигго Мортенсен — больше, чем просто Арагорн из «Властелина колец»

Год только начался, а уже столько фиаско: фильмы, которые уже успели провалиться в прокате в 2026 году

Три раза, когда вселенные «Джона Уика» и «Игры престолов» схлопнулись: эти актеры есть и там, и тут

Новая фэнтези-сага Apple TV точно исправит главный «косяк» «Гарри Поттера» – шедевр Роулинг за это не ругал только ленивый

«Последний отдел»? «Разоблачение единорога»? Отличить настоящий детектив от выдуманного смогут только фанаты жанра (тест)

«Напоминает игры GTA»: нашел идеальный сериал Netflix для просмотра запоем – целых 6 сезонов, и каждый новый лучше прежних

Комедию о современном Шурике еще 6 лет назад снял «новый Рязанов»: стоила 55 млн, собрала в 10 раз больше, но россияне ее ненавидят

«Метросексуал Саша Белый»: американцы впервые посмотрели «Бригаду» и «не поняли прикола» – сильней всего досталось Безрукову

Готовы ждать 4 года? «Гарри Поттер» от НВО точно разочарует фанатов Волан-де-Морта – Киллиана Мерфи все-таки не увидим

Жалкая пародия на «След», убийства с Бабкиной: нашел 3 худших русских детектива в истории – так плохо, что оторваться невозможно