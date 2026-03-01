«Даже "Тайны следствия" не такие интересные стали, как "Первый отдел"»: зрители обсуждают Брагина и Шибанова, но вспоминают Семенова

Финал «Первого отдела» 2 марта, а дальше-то что смотреть? Вот стильный мини-сериал из 4 серий на один вечер

200 000 000 просмотров и номинация на «Лучший онлайн-сериал»: «Ландыши» неожиданно стали феноменом 2026 года

«Плохо абсолютно все»: французы посмотрели «Три мушкетера» и камня на камне не оставили от народной классики

«Еще сезонов на 20»: «Первый отдел» превратится в очередные «Тайны следствия»? Новый сезон точно не станет не последним

12 серий – и ни единой проходной: финал забытого детектива с Гуськовым «просто шокирует» 9 зрителей из 10

Эту выпечку Машков готов есть хоть каждый вечер: на фигуру звезды боевиков не влияет

Вместе с «Первым отделом» на НТВ вернулся забытый хит: мини-сериал с рейтингом 7.9 — повод не выключать телевизор до поздней ночи

Эстонцы сняли уникальный в своем роде детектив про Пушкина: историю переврали абсолютно, но 9/10 зрителей ставят «лайк»

Только тот, кто внимательно смотрел «Десять негритят», осилит тест: ответьте на 5 вопросов о сюжете