Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Арт-лекторий: Хильма аф Клинт: За гранью видимого
Расписание сеансов Арт-лекторий: Хильма аф Клинт: За гранью видимого, 2019 в Москве
3 марта 2026
Расписание сеансов Арт-лекторий: Хильма аф Клинт: За гранью видимого, 3 марта 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Места съёмок
Вся информация о фильме
вт
3
ср
11
ср
18
сб
28
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Арт-лекторий: Хильма аф Клинт: За гранью видимого»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Иллюзион
Китай-город
2D, SUB
19:30
от 600 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Тест для тех, кто знает Штирлица не только по анекдотам: угадайте точные цитаты из «17 мгновений весны»
Попади Снегг в Гриффиндор — выжил бы Гарри с родителями? Разбираем, изменилась бы история «Гарри Поттера»
В этом новом триллере от Юлии Снигирь у зрителей бегут мурашки: «Круче, чем в "Мастере и Маргарите"»
На «Первом отделе» жизнь не заканчивается: детективы 2026-го — есть даже с Устюговым
Самая пошлая советская сказка: от оценки 4.7 не спас даже Милляр в роли царя-распутника
3 000 000 000: эта российская короткометражка побила мировой рекорд сборов, хотя с оценками все плохо
«С ними дядька Черномор»: как в «Салтана» попал злодей из другой сказки Пушкина
У «Чебурашки 2» больше нет реальных конкурентов: Гена уделал «Буратино», «Простоквашино» и «Аватара»
Фанаты сказок щелкают наш тест быстрее, чем пушкинская Белка орешки: угадайте ленту по злодею
Маньяк из «Трассы 2» существовал на самом деле: история заполярного Чикатило, наводившего страх на Воркуту
От создателей «Субстанции» и «Лабиринта Фавна»: в новом фильме о войне Эйдельштейн сыграл с дочкой МакГрегора
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667