На один из главных вопросов о 5 сезоне «Первого отдела» уже найден ответ: зрителей не проведешь

Если вам нравится Брагин из «Первого отдела», посмотрите этот советский фильм: Колесников считает, что главные герои очень похожи

«Это что за идиотство?»: не поверите, но именно так изначально говорили о «17 мгновениях весны»

Свежий мульт Sony до премьеры прозвали жалкой пародией на «Зверополис»: не верится, но он в итоге уделал «неповторимый оригинал»

Этот детектив с 7,9 баллами досмотрите до конца любой ценой — настолько неожиданного финала я не видела со времен нашумевшей «Тьмы»

Про 3 зарубежных сериала говорят мало – и очень зря: держат в напряжении до самых титров

Убийства с помощью… яиц: всеми забытый Sci-Fi 27-летней давности подарил зрителям 1 идеальный сезон и исчез навсегда

Финская экранизация Пушкина 18+ оказалась «трешем»: это не «Сказка о царе Салтане» – но вы точно читали эту повесть в школе

«Взяли дурацкий пример с Netflix»: россиян оставили без продолжения «Первого отдела 5» – зрители уже бьют тревогу

Жалею, что не знала про этот британский детектив раньше: всего 7 серий, а зрители зовут «преемником Тарантино» – не зря оценка 7.9