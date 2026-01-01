Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы TheatreHD: Йохан Ингер: Лебединое озеро Расписание сеансов TheatreHD: Йохан Ингер: Лебединое озеро, 2023 в Москве 25 марта 2026

Расписание сеансов TheatreHD: Йохан Ингер: Лебединое озеро, 25 марта 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
вт 10 сб 14 вс 15 ср 18 вс 22 ср 25 вс 29
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «TheatreHD: Йохан Ингер: Лебединое озеро»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
19:30 от 800 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
19:30 от 800 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
19:30 от 800 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
19:30 от 800 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Посмотрела первую серию нового сезона «Первого отдела»: последние минуты и осчастливили, и разбили сердце
«Это что за идиотство?»: не поверите, но именно так изначально говорили о «17 мгновениях весны»
Тест для тех, чье детство прошло в СССР: угадайте советский мультфильм только по титрам
Единственный реальный соперник «Магической битвы» выйдет лишь в 2028 году: «Поднятие уровня» ему в подметки не годится
Финская экранизация Пушкина 18+ оказалась «трешем»: это не «Сказка о царе Салтане» – но вы точно читали эту повесть в школе
Убийства с помощью… яиц: всеми забытый Sci-Fi 27-летней давности подарил зрителям 1 идеальный сезон и исчез навсегда
Затишье перед бурей: фанаты ждут развязку «Рыцаря Семи Королевств» после шокирующей 5-й серии — вот когда выйдет финал
Включил этот Sci Fi фоном и не понял, почему его считают шедевром: пересмотрел «с лупой» – уже неделю прихожу в себя
Новая эра мужского экшена: почему Стэйтем в «Убежище» и его коллеги по цеху всё чаще играют головой, а не мышцами
Этот детектив с 7,9 баллами досмотрите до конца любой ценой — настолько неожиданного финала я не видела со времен нашумевшей «Тьмы»
Про 3 зарубежных сериала говорят мало – и очень зря: держат в напряжении до самых титров
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше