Этот криминальный сериал NBC моментально стал хитом Netflix: хотя критики приняли его прохладно

Критики восхваляют, но один изъян все же есть: в «Рыцаре Семи Королевств» упустили важную сцену с Дунканом

5 сезон рвет эфир: «Первый отдел» стал лучшим сериалом за последние 5 лет на российском телевидении — цифры говорят сами

А я милую узнаю по сапожку: угадайте 5 советских фильмов по элементу наряда персонажа (тест для модников и модниц)

«В “Соло прокачке” нет слабых мест»: «Поднятие уровня» только что уделало «Ван-Пис» с «Атакой титанов» – такой рекорд уже не побить

Если «Карнавал» – ваш любимый фильм, вы пройдете этот тест на раз-два: вас ждут 5 хитрых вопросов

«Эфирная диарея» с Колесниковым на 820 серий: начали сериал за здравие, закончили рейтингом 1.7

Зарубите на носу цитату Раневской для тех, кто годами не может отпустить прошлое: точнее и не скажешь

«Слесарь, алкаш, моральный слабак»: почему Баталов на дух не переносил Гошу из фильма Меньшова

«Настоящий детектив» в русском Заполярье: о чем будет и когда выйдет «Трасса 2» – продолжение лучшего сериала 2024-го уже снимают