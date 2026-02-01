Меню
Фильмы
Человек-бензопила. Фильм
Расписание сеансов Человек-бензопила. Фильм, 2026 в Москве
9 марта 2026
Расписание сеансов Человек-бензопила. Фильм, 9 марта 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
26
пт
27
сб
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
сб
7
пн
9
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Человек-бензопила. Фильм»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Александровский Сад
2D, SUB
16:00
от 400 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
