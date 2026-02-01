Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Человек-бензопила. Фильм Расписание сеансов Человек-бензопила. Фильм, 2026 в Москве 9 марта 2026

Расписание сеансов Человек-бензопила. Фильм, 9 марта 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 26 пт 27 сб 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4 сб 7 пн 9
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Человек-бензопила. Фильм»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Александровский Сад
2D, SUB
16:00 от 400 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Витя Мясник больше не главный: кто станет мэром города в шестом сезоне «Полярного»
Номинант на «Оскар»-2026 теперь доступен в цифре: «Арко» появился на стримингах — вот где его смотреть
Перемены начинаются с юга: почему для съемок бестселлера «К себе нежно» выбрали Краснодарский край
Юрский не должен был сниматься в «Месте встречи»: сохранил роль только благодаря Высоцкому
Устала ждать «Невский 8» – включила этот детектив с Шибановым из «Первого отдела»: минимум чернухи, но как цепляет
В России этот сериал в духе «Голодных игр» прошел незамеченным, а в США тут же сняли ремейк — оригинал был слишком крут, чтобы его превзойти
Без танков и пришельцев: военная драма с Петровым неожиданно растрогала британцев — награды буквально сложили к ногам
«Пятнадцать лет лежал без движения»: Бортко официально вернулся с новым фильмом
Из-за «Слова пацана» в Госдуме хотят вернуть цензуру в кино как при СССР: «Кого мы воспитываем вот уже 40 лет?»
Тест: угадайте советский фильм по зимнему кадру
Только дети СССР вспомнят 5 жутких мультиков по кадрам: заяц из «Ну, погоди!» отдыхает (в этом тесте есть кое-что хуже)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше