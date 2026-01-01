Этот криминальный сериал NBC моментально стал хитом Netflix: хотя критики приняли его прохладно

Все с ума сходят от Шарапова в «Место встречи изменить нельзя», а я обожаю другой фильм СССР: 88 минут сижу не отрываясь — герой просто мечта

Тест для тех, кто пересматривает фильм «Москва слезам не верит» каждый месяц: угадайте героя по описанию от ИИ

«Эфирная диарея» с Колесниковым на 820 серий: начали сериал за здравие, закончили рейтингом 1.7

«В “Соло прокачке” нет слабых мест»: «Поднятие уровня» только что уделало «Ван-Пис» с «Атакой титанов» – такой рекорд уже не побить

Рэдклифф сделал неожиданное признание о фильмах по «Гарри Поттеру» — своему сыну их не покажет: счет в пользу сериала HBO

«Настоящий детектив» в русском Заполярье: о чем будет и когда выйдет «Трасса 2» – продолжение лучшего сериала 2024-го уже снимают

А я милую узнаю по сапожку: угадайте 5 советских фильмов по элементу наряда персонажа (тест для модников и модниц)

График выхода «Магической битвы» изменился: аниме поставили на паузу на самом интересном месте

Зарубите на носу цитату Раневской для тех, кто годами не может отпустить прошлое: точнее и не скажешь