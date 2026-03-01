Меню
Киноафиша Фильмы Специалист 2 : Месть Расписание сеансов Специалист 2 : Месть, 2026 в Москве 22 марта 2026

Расписание сеансов Специалист 2 : Месть, 22 марта 2026 в Москве

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D, SUB
18:30 от 690 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
