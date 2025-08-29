Такое бывает редко, но все же: 8 фэнтези-сериалов, которые умудрились сделать реально крутую концовку

Дата начала съемок «Далекого города» объявлена, но почему вместо Мардина выбрали Стамбул?

Завеса в «Гарри Поттере» могла быть первой версией Воскрешающего камня — фанаты нашли доказательства

Только три фильма выиграли сразу 11 «Оскаров» — спустя десятилетия они остаются мировой классикой

«Мощнее, глубже, масштабнее»: этот свежий детектив со звездой «Невского» оценили на 7.2 — продолжение не за горами (фото)

Спотыкаются, взрываются, ловят лицом бревна — но этот персонаж сломал систему «Пункта назначения»: и она (почти) обманула смерть

Пикантный тест для выросших в СССР: вспомните 5 кинолент по кадрам с поцелуями (тест)

Из-за этого теста текут слюнки: попробуйте вспомнить советское кино по кадрам с едой (от «Девчат» до «Москва слезам не верит»)

Стивен Кинг обожает этот старый сериал с Кейт Уинслет — спустя почти 15 лет после выхода шоу вернулось в стриминговые топы

От «бесовской одёжи» до заставки «Мосфильма»: только знатоки вспомнят 5/5 деталей о кино СССР (тест)