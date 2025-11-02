И кошка, и корова: посчитали, сколько всего зверят упоминается в песне из «Синего трактора» - вот почему она такая длинная

Нортон плакал, Дерден мстил: Марлу в «Бойцовском клубе» чуть не сыграла совсем другая актриса, но Питт поставил Финчеру ультиматум

Кто назвал Тосю лишней — тот просто не понял фильм: объясняем, зачем в «Москве слезам не верит» была третья подруга

67 млн советских граждан стояли в очередях ради этого вестерна: главного ковбоя Хрущев назвал «видным мужчиной»

«Будете у нас, на Окинаве - милости просим!»: если бы советское кино стало аниме - угадайте 5 фильмов по кадру

«Такое – не по-русски»: из «Афони» пропала по-настоящему «пикантная» сцена — советская цензура «обнаженку» не оценила бы

Сатору больше не топ-1: в «Магической битве» появился колдун, чье пространство поставит Годжо на колени

Соколиный глаз на третьем месте: с этого Мстителя пользы как от козла молока - определили худшего члена команды

Перед осенним «сумеречным забегом»: в фильмах про Беллу и Эдварда было море отличий от книг — и вот каких

Казалось, что Мира, Зои, Руми наконец ушли, но наступил канун Хэллоуина: скоро «Кейпоп-охотницы» вернутся в нашу жизнь