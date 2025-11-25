Думаете, Папа Римский выберет старые евангельские драмы? А он назвал четыре любимых фильма, из-за которых плачут даже атеисты

«Я хулиганка, матерщинница»: как Гурченко уговаривала Меньшова дать ей роль в «Любовь и голуби» – боялся связываться с актрисой неспроста

Осень 1941-го глазами МУРа: сериал «Враг у ворот» уже полюбили зрители в Сети, а теперь увидят на Первом канале с 17 ноября

«Он меня убил»: финал «Очень странных дел» его же авторы сравнили с «Игрой престолов» – но не спешите точить вилы для братьев Даффер

На 4 вопроса о кино СССР ответят только самые внимательные: проверьте, входите ли вы в их число (тест)

Само совершенство: ученые составили топ-10 самых красивых актрис в мире — и на этот раз Белла Хадид осталась за бортом

«Да, я снова голый»: Крэнстон спустя годы вернется к своей культовой роли: мы тоже в шоке, что речь не про Уолтера Уайта

100% от критиков на Rotten Tomatoes — не панацея: зрителей лишили третьего сезона «Черепашек-ниндзя»

Любовь, голуби и каваи: ИИ превратил в аниме 5 фильмов СССР – попробуйте угадать их все (тест)

Говорящая змея, близнецы-изобретатели, странный эльф: Роулинг для «Гарри Поттера» полностью сплагиатила малоизвестный детский сериал