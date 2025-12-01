Антон Васильев уехал из Риги только после преступления: Паша Семенов из «Невского» раскрыл бы это дело в два счета

1 января можно будет провести весь день в кино: сразу три кассовых сказки выйдут на экраны одновременно

3 новых сериала НТВ про то, что бывших правоохранителей не бывает: замыкает список «Черное солнце 2»

Тест покажет, разбираетесь ли вы в деликатесах из кино СССР: вспомните, что ели герои 5 культовых фильмов

«Магичку» и «Клинок» списали в утиль: собрали миллионы, но лишь одно аниме достойно звания «короля сенненов»

Empire выбрал 20 лучших сериалов 2025-го: №1 оказался не «Очень странные дела» – но тоже проект с 8.6 на IMDb

Звезда «Игры престолов» сыграет одну из главных ролей в еще одном сериале — его снимут по роману Чарльза Диккенса

Три российских сериала обошли хиты Netflix: сначала пали «Очень странные дела», а следом «Уэнсдэй»

«Маша и Медведь» собрала 10 млн зрителей, побив рекорд «Триггера»: на стриминге это самый популярный проект – но это далеко не все успехи

Мечтал очернить СССР и ошибся: Харконнены в «Дюне» оказались европейцами — Герберт сел с ними в лужу