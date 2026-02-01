Его любили в первых сезонах, а потом устали: самый раздражающий персонаж «Сватов» — не Женька, не Валя и не Будько

95% у критиков и 90% у зрителей на «томатах»: «Соперники» с рейтингом 7,9 на IMDb возвращаются со 2 сезоном — точная дата известна

В «Маше и Медведе» нашли отсылку к Раневской, которую заметили единицы: удивительно, ведь эту серию посмотрели почти 240 млн человек

Забытые первоисточники: 7 фильмов из СССР, без которых не было бы «Звездных войн» и другой голливудской фантастики

Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами

Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая

«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени

Из-за скандала с Брыльской Ахеджакову убрали из первого фильма-миллиардера РФ: спустя 16 лет полячку и саму «решили заменить»

Винни-Пух или Бонифаций: какой ты герой советского мультика по знаку Зодиака

Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью