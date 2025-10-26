Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Земляничная поляна
Расписание сеансов Земляничная поляна, 1957 в Москве
26 октября 2025
Расписание сеансов Земляничная поляна, 26 октября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о фильме
вс
26
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Земляничная поляна»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Мир Искусства
Менделеевская
2D, SUB
17:00
от 500 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Лермонтов
Рецензия
Отзывы
2025, Россия / Грузия, биография
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Грабитель с крыши
Отзывы
2025, США, криминал, драма
Этот новый фильм с Ханде Эрчел переплюнул «Великолепный век» по рейтингу — и в Турции его встретили овациями
Кто назвал Тосю лишней — тот просто не понял фильм: объясняем, зачем в «Москве слезам не верит» была третья подруга
Бабочки в животе, улыбка до ушей и легкая истерика от нежности: 3 корейские дорамы, где химия просто зашкаливает
67 млн советских граждан стояли в очередях ради этого вестерна: главного ковбоя Хрущев назвал «видным мужчиной»
«Такое – не по-русски»: из «Афони» пропала по-настоящему «пикантная» сцена — советская цензура «обнаженку» не оценила бы
770+ млн рублей за 3 уикенда: этот российский военный фильм рвет прокат — утер нос даже новинке со звездой «Игры престолов» и 81% свежести
Нолан может позавидовать: эта часть «Сумерек» принесла $829 млн и поставила рекорд века — весь зал бился в истерике
Тест для продвинутых любителей кино СССР: попробуйте вспомнить 5 фильмов по кадрам с очередью
Соколиный глаз на третьем месте: с этого Мстителя пользы как от козла молока - определили худшего члена команды
«Поттера» любят миллионы, но не все части удались: пересмотрел сагу о волшебстве и выбрал худшие из ее частей
Сатору больше не топ-1: в «Магической битве» появился колдун, чье пространство поставит Годжо на колени
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667