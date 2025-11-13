«Все 200 серий я осилил за месяц»: зрители сравнили «Невский» с советским сериалом «Следствие ведут ЗнаТоКи» и выбрали лидера

Драмы больше нет. И интриги тоже: известна дата выхода аниме, обогнавшего «Атаку титанов» и «Ван-Пис» — «Магическая битва» возвращается с 3 сезоном

Новая охота началась, но где именно? Разбираемся, как называется та самая «планета смерти», на которой даже Хищник боится дышать

Тест для поклонников кинолент Мосфильма: если ответите на 5 из 5 вопросов, вы – ходячая энциклопедия

67% зрителей не могут ошибаться: эта категория кино поднимает настроение – ИИ уже нашел за вас 5 лент с оценками 7+

Этот вопрос по «Бриллиантовой руке» многих ставит в тупик: войдете ли вы в число знатоков – покажет тест

Вселенная «Майора Грома» станет больше: в новый сериал вплели всех любимых героев из фильмов — дату премьеры уже назначили

«Ну так и женись, хороняка!»: тест осилят те, кто внимательно смотрел «Ивана Васильевича» – что значат 5 странных фраз из фильма?

Поняли только те, кто читал книгу: заставка «Добро пожаловать в Дерри» работает как мини-фильм про Пеннивайза — это все пасхалки

«Слову пацана» уже 2 года: за это время детали сюжета многие подзабыли – проверьте и вы себя, ответив на 7 вопросов (тест)