Нагиев возвращается, семья распадается: трейлер «Елок 12» намекнул на самую драматичную линию за всю историю франшизы (видео)

«Маша и Медведь»: почему серия «Героями не рождаются» набрала 286 330 299 просмотров и стала народным любимцем (видео)

Сиквел «Красного шелка» будет настоящим блокбастером: раскрыт сюжет продолжения хита с Милошем Биковичем

«Подсел с первой серии»: этот сериал с 8,1 баллами на IMDb смотрят только запоем — для тех, кто устал ждать новый сезон «Фоллаута»

«Это, конечно, не “Анора”»: «Киноафиша» называет худший и лучшие фильмы с Юрой Борисовым (и объясняет, что не так с его Пушкиным)

«Рыцарь семи королевств» наконец-то закроет сюжетную дыру вселенной «Игры престолов»: «Дом дракона» пытался, но сделал только хуже

От этого фильма из СССР сохранились лишь 20 минут: остальное цензоры велели уничтожить — что же заставило их остановить съемки?

«В этом нет смысла»: за что звезда «Гладиатора» осуждает сиквел – фильму пришлось кое-что потерять, чтобы собрать $462 млн

Кроме «Невского», Паламарчук сыграл еще в 6 детективах: у №1 рейтинг 8.0 – зрители удивлены «настолько качественному продукту»

«Каждый кадр – эстетическое наслаждение»: 3 фильма помогут скоротать ожидание нового «Аватара» – визуал и масштаб тоже на уровне