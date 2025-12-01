Эта фраза в финале «Ходячего замка» открыла новый смысл в аниме: Миядзаки опять удивил всех

В «Елках 12» будет отсылка к самому первому фильму: да, спустя 15 лет

Не дошли до кинотеатра? «Алиса в Стране Чудес» с Пересильд выходит онлайн 31 декабря сразу на 5 платформах — вот где смотреть

Лучшие российские сериалы за 25 лет по версии «Киноафиши»: в топ-5 нет места «Бригаде» с «Ликвидацией» — но это не провокация

Такое нельзя показывать в кино: эти 3 фильма совсем не щадят чувства зрителей — для большого экрана это перебор, говорили критики

Тест: вспомните 5 фильмов СССР по именам героев: Горбункова из «Бриллиантовой руки» не ждите – слишком просто

Сериал с Борисовым попал в топ-5 лучших 2025 года — заставил рыдать полстраны: успех «Волшебного участка» и «Трассы» на его фоне меркнет

Звезды сериалов НТВ «подвинули» самого Борисова в списке самых популярных актеров России-2025: а Васильев не попал даже в топ-5

Автор «Эмили в Париже» намекнул, где развернется 6-й сезон: Купер снова собирает чемоданы — Франция и Италия уже были

Первым «Хроникам Нарнии» – 20 лет! Угадаете его и еще 10 великих фэнтези всего-то по одному кадру? (Сложный тест)