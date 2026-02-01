Меню
Фильмы
Земляничная поляна
Расписание сеансов Земляничная поляна, 1957 в Москве
22 февраля 2026
Расписание сеансов Земляничная поляна, 22 февраля 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Вся информация о фильме
чт
19
сб
21
вс
22
пн
23
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Земляничная поляна»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Мир Искусства
Новослободская
2D, SUB
16:50
от 600 ₽
