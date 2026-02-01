«Едем прямо на восток, мимо острова Буяна» прямиком в Геленджик: как создавался сказочный мир Салтана в новинке 2026 года

Постоянно говорите цитатами из советских фильмов? А вспомните, были ли эти 6 реплик в кино (тест)

По одному поступку Сулейман понял, верен ли ему Мустафа: один из переломных моментов в «Великолепном веке»

Подготовили подарки фанатам мини: три сериала по 8 серий — о шпионе, таксисте и программисте

Историки одобрили эти фильмы о войне: 5 реалистичных картин, снятых по архивной хронике

В 2025-м россияне чаще всего смотрели 3 аниме: «Поднятие уровня» было №1, а вот кто еще оказался в топе

Сериал про маникюрщика обошел всех конкурентов: а что смотрят сами «мастера по ноготочкам»

Сколько всего серий в «Магической битве»: объясняем, что смотреть, а что – можно легко пропустить

Гарри с Дамблдором ищут клад: за этой секретной частью «Поттерианы» охотятся миллионы фанатов Роулинг

Обожаю «Титаник», а эти 3 похожих фильма люблю не меньше: без лайнеров, но с дикой химией главных героев