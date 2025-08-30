Дженнифер Энистон снова в игре: Apple TV показал первый трейлер 4 сезона «Утреннего шоу» — премьера уже 17 сентября

Секретные хиты Netflix: 10 международных сериалов, которые рвут рейтинги по всему миру

«Когда-то был культовый фильм, теперь мем»: зрители смотрят «Матрицу» в 2025 году и не понимают, что в ней хорошего

Актер из «Больницы Питт» рассказал, как зародилась идея для сериала — во всем виновата пандемия

Почему у героев «Бригады» такие имена: с Сашей Белым, Пчелой и Филом все ясно, а вот насчет Космоса многие ошибаются

Первый тизер очередной копии «Бегущего по лезвию»: в касте Король Ночи, Драко Малфой и русский актер из американских боевиков

Дрогон — далеко не последний живой дракон в Вестеросе: и теперь НВО может снять самое «горячее» продолжение «Игры престолов»

Неудобную правду об одичалых замалчивал даже Нед Старк: откуда в «Игре престолов» взялись люди за стеной

«Шла на комедию, в итоге рыдала»: новый фильм с Васильевым оказалась с подвохом — актер сыграл свою самую необычную роль

Даже Керем Бюрсин не спас: 4 переоцененных турецких сериала, которые многие ошибочно считают лучшими