Весь мир думает про Кэролла, и только японцы знают правду: смысл названия культовой дорамы «Алиса в Пограничье»

Помните, как милиционер сказал про одноклассника в «Брате»? Вот что на самом деле имел в виду дядя Коля, говоря о Даниле

Где логика? Нейросеть прошерстила всю франшизу «Чужой» — и раскопала сюжетные дыры, над которыми зрители ломают голову 40 лет

«Он идеален»: Михалков не отрицает, что скопировал американский детектив, но называть «12» ремейком не разрешает

Про войну, семью и ожившие игрушки: в России выпустят детский фильм «а-ля Паддингтон» с бюджетом в полмиллиарда

«Сорвали куш»: мини-сериал от Netflix забрал сразу 8 наград — был обречен на успех по одной простой причине

Коротко и по делу: топ-5 мини-сериалов в жанре триллер, которые понравятся вам даже больше, чем обычные шоу

«Ужасные акты»: у «Истребителя демонов» в Японии были большие проблемы — чуть не запретили из-за 3 спорных моментов

Один из худших фильмов в карьере Харди официально запрещали в России: актер сыграл советского офицера и крупно опозорился

Телеакадемии такое не забудут: актрисы, которые так и не получили «Эмми» за свои культовые роли