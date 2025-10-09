Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Сладкая жизнь Расписание сеансов Сладкая жизнь, 1959 в Москве 9 октября 2025

Расписание сеансов Сладкая жизнь, 9 октября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 6 вт 7 ср 8 чт 9 пт 10 сб 11 вс 12 пн 13 вт 14 ср 15
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Сладкая жизнь»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Иллюзион
Марксистская
2D, SUB
10:40 от 1000 ₽
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Мужские правила моего деда
Мужские правила моего деда
2025, Россия, комедия, приключения
(Не)искусственный интеллект
(Не)искусственный интеллект
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мир в огне
Мир в огне
2025, США, фантастика, боевик
Нахимовцы. Янтарный берег
Нахимовцы. Янтарный берег
2025, Россия, приключения, семейный
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Тафити. Приключения на краю света
2025, Германия, анимация
Дом ада. Спуск к дьяволу
Дом ада. Спуск к дьяволу
2025, США, ужасы
При просмотре этого хоррора у зрителей сжимается не от страха, а от боли: пожалуй, лучший ужастик 2025 года
Этот вопрос «Чужой. Земля» так и оставил без ответа: что не так с экипажем «Мажино»?
Готовимся к Хэллоуину заранее: 7 новых жутких хорроров, которые стоит посмотреть в октябре
Цензура такая, что советскому кино и не снилась: Стивену Кингу покорился уникальный антирекорд — внукам не похвастаешься
До этого показали лишь избранным: Дауни-младший наконец-то официально вернулся на большие экраны в MCU (первый взгляд)
Цензура такое не пропустила бы: в новой экранизации Кинга пришлось полностью менять книжную концовку — и писатель уже отреагировал
Глотайте пыль за Сон Джин-ву: продолжение «Поднятия уровня» побьет все рекорды «Истребителя демонов», но лишь при одном условии
Кристофер Нолан назвал лучший фильм с Шоном Коннери — речь не о Джеймсе Бонде
Оценки выше, чем у «Трех богатырей»: забытый российский мульт в США полюбили сильнее, чем у нас — для детей, но на взрослые темы
«Я был там в 1997-м — теперь пережил все заново»: польский сериал-катастрофа с Netflix — драма на уровне «Чернобыля» от НВО
Сопли-динамит и клоун-обжора: во 2 сезоне «Ван-Пис» покажут целых 7 новых дьявольских фруктов — составили рейтинг от лучших к худшим
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше