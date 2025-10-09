Меню
Фильмы
Сладкая жизнь
Расписание сеансов Сладкая жизнь, 1959 в Москве
9 октября 2025
Расписание сеансов Сладкая жизнь, 9 октября 2025 в Москве
Как купить билеты на сеанс фильма «Сладкая жизнь»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
При просмотре этого хоррора у зрителей сжимается не от страха, а от боли: пожалуй, лучший ужастик 2025 года
Этот вопрос «Чужой. Земля» так и оставил без ответа: что не так с экипажем «Мажино»?
Готовимся к Хэллоуину заранее: 7 новых жутких хорроров, которые стоит посмотреть в октябре
Цензура такая, что советскому кино и не снилась: Стивену Кингу покорился уникальный антирекорд — внукам не похвастаешься
До этого показали лишь избранным: Дауни-младший наконец-то официально вернулся на большие экраны в MCU (первый взгляд)
Цензура такое не пропустила бы: в новой экранизации Кинга пришлось полностью менять книжную концовку — и писатель уже отреагировал
Глотайте пыль за Сон Джин-ву: продолжение «Поднятия уровня» побьет все рекорды «Истребителя демонов», но лишь при одном условии
Кристофер Нолан назвал лучший фильм с Шоном Коннери — речь не о Джеймсе Бонде
Оценки выше, чем у «Трех богатырей»: забытый российский мульт в США полюбили сильнее, чем у нас — для детей, но на взрослые темы
«Я был там в 1997-м — теперь пережил все заново»: польский сериал-катастрофа с Netflix — драма на уровне «Чернобыля» от НВО
Сопли-динамит и клоун-обжора: во 2 сезоне «Ван-Пис» покажут целых 7 новых дьявольских фруктов — составили рейтинг от лучших к худшим
