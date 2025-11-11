Тайлера Дердена цитировали бы в Reels: 3 культовых романа, которые точно стоит переснять по-современному

Этот эпизод «Секретных материалов» хотел снять сам Квентин Тарантино: почему ему так и не дали это сделать?

«Корпоративный мир напоминает "Игру престолов"»: Ной Хоули намекнул, кто станет врагом Венди во 2 сезоне сериала «Чужой: Земля»

«Без литья воды и катания ваты»: в своем самом недооцененном боевике Панин сыграл круче, чем в «Бригаде» – спорим, вы его даже не включали?

«Будто перенесся в 1941-й»: лишь один российский фильм о войне в США сравнивают со «Спасти рядового Райана» и «Иди и смотри» одновременно

«Культовый в своем роде»: в СССР был свой Ван Дамм – фильм до сих пор держит оценку 7.2, ведь «это не сказочки, а реальность»

Почему Кольцо Всевластия во «Властелине» не правило всеми: Саурону и до потери украшения не поддались эльфы, люди, гномы

Ноябрь в режиме «сериаломарафона»: выходят не только «Очень странные дела» — впереди еще три громкие премьеры

Произнес две фразы и растворился как дым: в «Узнике Азкабана» появился герой, которого не было в книгах – и о его судьбе фанаты спорят до сих пор

До «Интерстеллара» был он: блокбастер СССР с оценкой 7.2 научил Голливуд делать фантастику – даже Лукас глянул и снял «Звездные войны»