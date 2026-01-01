Битва за 10/10: поклонники «Рыцаря Семи Королевств» обрушили рейтинг «Во все тяжкие», а те молчать не стали — что вообще происходит?

«Санта-Барбара отдыхает»: почему часть аудитории недовольна новыми сериями «Первого отдела» — не только на звук жалуются

«Баффи – истребительница вампиров» возвращается: поколение 2000-х готовится вспомнить молодость — уже известны сроки премьеры

Маньяк из «Трассы 2» существовал на самом деле: история заполярного Чикатило, наводившего страх на Воркуту

У «Чебурашки 2» больше нет реальных конкурентов: Гена уделал «Буратино», «Простоквашино» и «Аватара»

На «Первом отделе» жизнь не заканчивается: детективы 2026-го — есть даже с Устюговым

«С ними дядька Черномор»: как в «Салтана» попал злодей из другой сказки Пушкина

Надоело считать дни до весны? Занятие найдется: ответьте на 5 вопросов о весеннем кино СССР (тест для выросших на классике)

Испечь блины может каждый: а вы вспомните 5 фильмов СССР по цитатам о них (тест под силу только знатокам)

От создателей «Субстанции» и «Лабиринта Фавна»: в новом фильме о войне Эйдельштейн сыграл с дочкой МакГрегора