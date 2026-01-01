Не только Хюррем из «Великолепного века»: 3 турецких актрисы, которые свободно говорят по-русски

Эти 3 фэнтези-франшизы мощнее, взрослее и качественнее: «Гарри Поттер» с ними и рядом не стоял

Гуля в «Fallout» я полюбила с первой серии: он хоть и злодей, но у него есть огромный плюс

«Как ее только Юра терпит»: сцены с Верой из «Первого отдела 5» зрители с трудом досматривают

Не чета крестьянке Хюррем: правда ли в гареме Сулеймана была «родственница» Ивана Васильевича

Опять расчленять: «Метод» сравнивают с хитовым голливудским сериалом, а Цекало бесится — снимали почти документалку

Этот исторический детектив на 7,8 балла — конкретный закос под «Шерлока»: у него есть свой козырь, который не дает оторваться от экрана

Царь Салтан, да не тот: 3 отечественных экранизации сказок Пушкина, за которые действительно не стыдно

Этот криминальный сериал с оценкой 8.3 россияне считают культовым: не «Невский» или «Первый отдел» – они не попали даже в топ-5

«Мой лучший друг? Пистолет»: эти шикарные цитаты из «Невского» лучше всего передают характер Семенова