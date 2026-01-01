Бурунов выбрал лучшие новинки — среди них только один российский сериал: «Меня разорвало в клочья»

6 марта — в кино, 20 марта — на Netflix: что показал трейлер «Острых козырьков» и при чем тут звезда сериала «Укрытие»

В феврале говорили только о «Рыцаре Семи королевств», а лидер по просмотрам оказался другим: 12 млн зрителей и никакого шума

Сказочная гонка продолжается: новый фильм по Пушкину уже получил дату премьеры — и он совсем не похож на «Салтана»

На Западе исковеркали смысл русского «Интерстеллара» – неудивительно, что на IMDb всего 6.7: «Черт-те что» и сбоку бантик

2 сезон «Слова пацана» всё-таки можно не ждать? Авторы сериала устали молчать: «Желание есть, но...»

За 4 дня — 600 миллионов рублей: «Чебурашка 2» обзавелся достойным конкурентом — еще одна сказка идет к миллиарду

«Король и Шут. Навсегда» полностью построен на песнях «КиШ-а»: только вот «новый» Горшок презирает ее самый главный хит

«Бандитский Петербург» должен был закончиться совсем иначе: Бортко умоляли поменять финал – вот почему он отказался

Сон Джин-у теперь крестьянин: летом 2026-го стартует свежее аниме о прокачке – фаны «Поднятия уровня» скоротают время, пока ждут 3-й сезон