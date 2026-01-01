Помните лучшую сцену «Очень странных дел» с Эдди, играющим на гитаре? А ведь там сняли совсем другого человека

Третья часть «Дюны» будет самой тяжелой главой истории Атрейдеса: Шаламе уже попрощался с фанатами

В финале 4 сезона «Бриджертонов» Netflix дал зацепку на будущее: история продолжится, но с одним условием

Красноармейцы летят на Марс: задолго до Кэмерона и аниме в СССР сняли свою «Аэлиту»

Мать отравила детей, чтобы «спасти от русских солдат», а он выжил: судьба немецкого актера из «Семнадцати мгновений весны»

Шибанов + Брагин = успех: рейтинг «Первого отдела» улетел в космос, в чем секрет популярности?

Почему Вера Брагина из «Первого отдела» вечно воюет с мужем: психолог объяснил, что мешает стать для него опорой

Шиканул на всю котлету: сколько потратил Егор на «бордельеро» в «Калине красной»

«Рожа от сохи»: почему Меньшов не стал играть Гошу в «Москва слезам не верит», хотя очень хотел

«Узбеки, венесуэльцы, французы – нет другой реакции»: над свежим русским фильмом о войне рыдают от Европы до Америки