28 млн просмотров и 1 место в топе Netflix: зрители не «отлипали» от новых «Бриджертонов»

Новый сериал от Гая Ричи затмил хит с Камбербэтчем: «У зумеров теперь есть свой Шерлок»

Когда «Метода» мало: 3 детективных триллера с элементами фильма ужасов — в полном восторге

Пересмотрел мульты и не обнаружил песни про «Чебурашку» и зонта у Шапокляк: нашел в Сети идеальное объяснение

«Не детектив, а унылое мыло»: зрители воротят нос от 8 сезона «Шефа», и всему виной… Семенов из «Невского»

Американцы 25 лет не могут понять, в чем сила, но «Брата 2» смотрят каждый год: «Русские его считают низкопробным»

Птицы улетели, вопросы остались: тест по комедии «Любовь и голуби» – на 6/6 пройдут только влюбленные в ленту

Международный женский тест: угадаете хотя бы 3/6 советских фильмов с самыми «девчачьими» названиями по кадру? (Сложность: эксперт)

«Главный минус – Нонна Мордюкова»: угадайте советский фильм по злому (и смешному) отзыву (тест для фанатов)

От тюльпанов до ромашек: угадайте 5 фильмов СССР по кадру с цветами – викторина к 8 марта