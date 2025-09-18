Что значит «мордюк» и «березина команит»? Контрабандисты в «Бриллиантовой руке» говорили не просто на тарабарщине

Три свежих детектива, после которых сложно вернуться к обычным сериалам: даже круче хитов Netflix

Семенчук вернулся? Кто на самом деле был его двойником в «Невском»

В них никто не верил, а зря: самые необычные кастинг-решения, которым принесли фильмам мировую популярность

«Невозможных задач нет», но этот фильм о хабаровском учителе дался кровью и потом даже опытным реквизиторам

«Выходит далеко за рамки»: хоррор со звездой вселенной «Властелина колец» назвали одним из лучших за последние 10 лет — 92% на Tomatometer

У этого романа Стивена Кинга планировались аж три адаптации — все три свернули, и в целом это логично

«Подберезовики, подосиновики, п-под-опята»: тест для фанатов кино СССР — угадайте 5 фильмов по кадрам с грибами

У этого триллера высочайший рейтинг и он — эталон, но криминалист бы смеялся во время просмотра: насобирали целых 18 ляпов в «Молчании ягнят»

«Нет явных клише и шаблонов»: в России еще 10 лет назад сняли свой «Настоящий детектив» — даже на IMDb получил 7 баллов