Эти 3 детективных сериала даже круче, чем британский Шерлок: держат зрителя в напряжении до финала

Готовимся к Хэллоуину заранее: 7 новых жутких хорроров, которые стоит посмотреть в октябре

При просмотре этого хоррора у зрителей сжимается не от страха, а от боли: пожалуй, лучший ужастик 2025 года

Наконец-то дописал «Ветра зимы»? Мартин сделал особый подарок фанату — теперь у поклонников «Игры престолов» вопросов еще больше

«Я был там в 1997-м — теперь пережил все заново»: польский сериал-катастрофа с Netflix — драма на уровне «Чернобыля» от НВО

Цензура такая, что советскому кино и не снилась: Стивену Кингу покорился уникальный антирекорд — внукам не похвастаешься

До этого показали лишь избранным: Дауни-младший наконец-то официально вернулся на большие экраны в MCU (первый взгляд)

Сопли-динамит и клоун-обжора: во 2 сезоне «Ван-Пис» покажут целых 7 новых дьявольских фруктов — составили рейтинг от лучших к худшим

Глотайте пыль за Сон Джин-ву: продолжение «Поднятия уровня» побьет все рекорды «Истребителя демонов», но лишь при одном условии

Оценки выше, чем у «Трех богатырей»: забытый российский мульт в США полюбили сильнее, чем у нас — для детей, но на взрослые темы