1 000 000 зрителей только за сутки: грандиозный финал «Камбэка» обеспечил хиту второй сезон

Самое страшное в «Терминаторе» — не красный глаз, а цифра в конце: сколько человек на самом деле убил железный Арни в фильме 1984 года?

Авторы назвали точную дату выхода «Тоннеля»: заодно раскрыли, почему мафия охотится именно за героиней Боярской

Страшно и без Пеннивайза: эта сцена из «Добро пожаловать в Дерри» насмерть перепугала самого Кинга (но в книге ее не было и близко)

Зачем вы возвращаетесь в Хогвартс? Смотреть «Гарри Поттера» в 2025 году откровенно тяжко – вот 5 причин, с которыми не поспоришь

Этот культовый персонаж вдохновил игру Энтони Хопкинса в «Молчании ягнят» — коллеги по фильму начали избегать актера еще до начала съемок

Фанатам фильма со Шварцем просмотр запрещен: Яутжа в новом «Хищнике» впервые станет слепым как крот – будет похоже на «Сорвиголову»

Бокова заменит рублевский мент: главную роль в «Фишер 3» сыграет вовсе не Иван Янковский

«Это было тяжело»: в «Иллюзии обмана 3» убили главную звезду франшизы – будет ли теперь четвертая часть? Режиссер уже дал ответ

Этот ляп в «Простоквашино» замечают только любители авто: присмотритесь к «Запорожцу» – увидели кое-что странное? (фото)