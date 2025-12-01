Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Четыреста ударов Расписание сеансов Четыреста ударов, 1959 в Москве 25 декабря 2025

Расписание сеансов Четыреста ударов, 25 декабря 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
чт 25
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Четыреста ударов»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Александровский Сад
2D, SUB
19:30 от 500 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Поймать монстра
Поймать монстра
2025, США, драма, ужасы
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Снеговик
Снеговик
2025, Россия, фэнтези
Вечность
Вечность
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Фэкхем-Холл
Фэкхем-Холл
2025, Великобритания, комедия
2026 год начнется на НТВ горячо: нас ждут новые качественные детективы, в которых герои идут против системы
«Невский», «Первый отдел» и дальше по списку: НТВ раскрыл, чем будет удивлять в 2026 году
И снова сериал про форму и приказы: сможет ли «Огонь» с Панфиловым удивить зрителей НТВ
Лучший сериал в карьере Аверина — не «Глухарь» и уж точно не «Склиф»: лишь у одного проекта рейтинг 8.3+
Мультфильм без фамилии в титрах вышел к «Оскару-2026»: автором оказался режиссер «Лунтика» — это был весьма дерзкий эксперимент
Третий сезон «Дандадана» обзавелся датой: и это единственная радостная новость – ждать продолжения придется долго
Тест для выросших на кино СССР: вспомните 5 фильмов с утренними названиями по кадрам
Как будет называться 8-й сезон «Невского»: с именем свежей части уже определились – намекает на развитие сюжета
Лишь в одном аниме есть клоун страшнее, чем Пеннивайз из «Оно»: и рейтинги тому подтверждение – сперва пофлиртует, затем убьет
Одна фраза в «Бриллиантовой руке» попала под цензуру — и это видно по губам: легко прочтете, что Мордюкова говорит на самом деле
«Пропаганда!»: эту драму с Куравлевым реальные военные презирают – чиновники СССР краснели и не хотели пускать в прокат
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше