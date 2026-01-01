Жгучая смесь «Остаться в живых» и «24 часа»: Стивен Кинг включил этот сериал в десятку лучших — и не зря

Оказалось, Данелия готовил для «Афони» несколько финалов: выбирал между безысходной драмой и душевной комедией

Любовь, которую нельзя: 3 классных турецких сериала про чувства вопреки правилам — короткие и неизбитые

Будет ли 6-й сезон «Эмили в Париже»? За 11 дней 5-й собрал 155 млн часов просмотра – но фанаты просят «вернуть свои 10»

Посмотрели нового «Буратино»? А теперь тест по старому: как хорошо вы помните детали сказки 1975 года

Разочарованы финалом «Очень странных дел»? А ведь у Оди все могло сложиться иначе – но шоураннеры сочли концовку «натянутой»

Из зимнего мульта СССР в 80-х сделали аниме: японцы до сих пор смотрят под Новый год – говорят, «это лучше современной мультипликации»

Эти финалы — наша Римская империя: топ-5 фильмов с шокирующей, но все равно идеальной концовкой

«Фу ты, Чебурашка какой» и еще 4 цитаты: их продолжат только знатоки оригинального мульта про Гену и его друзей (тест)

Фанатам кино СССР будет больно проходить этот тест: угадайте 5 фильмов по негативным отзывам