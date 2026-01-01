Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Четыреста ударов
Расписание сеансов Четыреста ударов, 1959 в Москве
18 января 2026
Расписание сеансов Четыреста ударов, 18 января 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Киноляпы
Вся информация о фильме
вс
18
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Четыреста ударов»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Мир Искусства
Новослободская
2D, SUB
16:10
от 500 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
Отзывы
2025, США, триллер
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Добрый доктор
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Синистер. Первое проклятие
Отзывы
2025, США, ужасы
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
Безумное свидание
Отзывы
2025, Италия, комедия
Жгучая смесь «Остаться в живых» и «24 часа»: Стивен Кинг включил этот сериал в десятку лучших — и не зря
Оказалось, Данелия готовил для «Афони» несколько финалов: выбирал между безысходной драмой и душевной комедией
Любовь, которую нельзя: 3 классных турецких сериала про чувства вопреки правилам — короткие и неизбитые
Будет ли 6-й сезон «Эмили в Париже»? За 11 дней 5-й собрал 155 млн часов просмотра – но фанаты просят «вернуть свои 10»
Посмотрели нового «Буратино»? А теперь тест по старому: как хорошо вы помните детали сказки 1975 года
Разочарованы финалом «Очень странных дел»? А ведь у Оди все могло сложиться иначе – но шоураннеры сочли концовку «натянутой»
Из зимнего мульта СССР в 80-х сделали аниме: японцы до сих пор смотрят под Новый год – говорят, «это лучше современной мультипликации»
Эти финалы — наша Римская империя: топ-5 фильмов с шокирующей, но все равно идеальной концовкой
«Фу ты, Чебурашка какой» и еще 4 цитаты: их продолжат только знатоки оригинального мульта про Гену и его друзей (тест)
Фанатам кино СССР будет больно проходить этот тест: угадайте 5 фильмов по негативным отзывам
5 сериалов рекомендует сам Хабенский: любителям мрачняка в духе «Метода» зайдет – у каждого оценка 8.6+ на IMDb
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667