Даже те, кто читал книгу, этого могут не помнить: 5 моментов, где сериал «Игра престолов» наврал о Таргариенах

Самая ожидаемая новинка Netflix с Брэдом Питтом: буду смотреть ради Тарантино — вот что уже известно

Фанаты «Ментовских войн» могли пропустить эту роль Устюгова: не детектив, а круче — 16 серий пролетели незаметно

Сюжет даже хуже, «обнаженки» вообще ноль: только один зарубежный фильм в 2026-м собрал в России больше «Горничной»

Молчаливее ментов в российских сериалах только трупы: почему из оперов «Невском» и других детективах слова клещами не вытащить

Культовое фэнтези с $1 500 000 000 в прокате – жалкий плагиат «Властелина колец»? Толкин верил в это до самой смерти

В «Бригаде» так и не показали, почему Макс предал Сашу Белого – но эта сцена проясняет все (видео)

Не украли, а интерпретировали: 5 российских фильмов, которые оказались ремейками голливудских хитов

Военное кино, Иван Янковский и… «Дэдпул»?! В будущем российском хите появится звезда киновселенной Marvel

«Цепляет с первых минут»: эта дорама с рейтингом 8,3 согреет даже в самую холодную зиму — 16 серий, от которых тает сердце