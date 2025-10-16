От «Танцора диско» до «Крокодила Данди»: 5 зарубежных фильмов, ради которых в СССР в кино пришли 263 000 000 человек

Вся структура «Человека-бензопилы» на пальцах: объясняем, где кончается первый сезон и начинается фильм

Тайный знак эпохи холодной войны: зачем в советский мультик «В синем море, в белой пене…» вставили цифры 007 и 747

Сейчас о нем не вспоминают и в праздники, зато 60 лет назад недооцененный фильм Ролана Быкова установил уникальный кинорекорд

Сериал «Дыши» оборвался на полуслове — но будет ли 2-ой сезон? Даже самый оптимистичный прогноз не радует

Ромео и Джульетта убили Сон Джин-ву: «Поднятие уровня» больше не лучшее аниме 2025 года — держали титул почти 7 месяцев

Если б он был султан: исполнили мечту Балбеса и переместили киногероев СССР в «Великолепный век» — угадаете 5/5?

Лучшее аниме нулевых – вовсе не «Унесенные призраками»: но про этот шедевр Сатоси Кона в России помнят лишь настоящие отаку

«Нас разделял Железный занавес»: сильней всего в России Хью Джекмана поразили блины с икрой и… Николай Цискаридзе

«Хоррор и эротика»: Disney побоялись выпускать первый фильм Marvel строго для взрослых, и «Дэдпул» на его фоне – детские шалости