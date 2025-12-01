Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Сансет бульвар
Расписание сеансов Сансет бульвар, 1950 в Москве
28 декабря 2025
Расписание сеансов Сансет бульвар, 28 декабря 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о фильме
вс
28
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Сансет бульвар»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Иллюзион
Марксистская
2D, SUB
16:00
от 1000 ₽
21:50
от 1500 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Авиатор
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Маша и Медведи
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Сущность
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания, драма
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Джекпот
Отзывы
2025, США, боевик
Не «Долгая прогулка» и не «Дракула»: вот какой зарубежный фильм собрал 1 047 933 901 в прокате, став самым популярным в 2025 году
Не успела выйти — уже в топе: свежая серия «Маши и Медведя» «Зима, давай выходи!» собрала почти миллион просмотров за сутки
«Твердые 5 баллов»: сериал с бывшим бандитом Филиппом Янковским полностью доступен онлайн — у него больше плюсов, чем минусов
В карьере Крачковской – десятки советский комедий и настоящий индийский фильм: в СССР на новинку «забили», в Болливуде – полюбили
Сколько сезонов у сериала «Первый отдел»: проект насчитывает почти сотню серий – но новые можно увидеть не скоро
ИИ нашел целых 5 западных «клонов» «Волшебного участка», но признал: каждый из них – хуже нашего сериала (даже «Сверхи»!)
«2 серии показали больше, чем все киноделы за 20 лет»: когда выйдет 3-й сезон «Кибердеревни» – у нее рейтинг 8.1, недаром зрители хотят еще
«Это твоя галлюцинация»: лучшую роль Смоляков сыграл далеко не в «Мосгазе» – у этого забытого сериала рейтинги выше, но фанов почти нет
Жалкие 1.5 на IMDb – не предел? 3-й сезон «Ванпанчмена» вряд ли станет лучше – у аниматоров крик души, даже «хейт не поможет»
«Гораздо приятней, когда женщина гладит»: только знатоки отличат фильмы Рязанова от картин других режиссеров по цитате (тест)
«Смотрел это кино десять раз»: в Японии обожают этот советский фильм с Алентовой — включают «для души» и даже на занятиях в вузах
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667