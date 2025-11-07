У «Терминатора 7» есть шанс на успех: фанаты считают, что надо заменить лишь одного героя, ведь кто не рискует, тот не попадает в топы

5 мини-сериалов Netflix, где много сарказма и черного юмора: не показывайте тем, кто падает в обморок из-за шуток о смерти

Легкая жертва и опытные грабители — что может пойти не так? Эти три кровавых хоррора с неожиданным финалом доказывают, что все

«Афоню» многие узнают сразу: а вы вспомните 5 других фильмов Данелии по кадрам с мужчинами (тест)

Вин Дизель выдвинул 3 условия для «Форсажа 11»: в космос больше не полетим — теперь планы посерьезнее

«И это – наши деньги»: россияне оценили этот военный фильм на 7.9 – а Михалков прошелся катком, назвав «просто плохим»

Снег возили с Эльбруса, а Янковскому платили по 300 тысяч в день: посчитали и выяснили, что бюджет «Аутсорса» был как у мини-блокбастера

«На дорожку!»: только знатоки вспомнят 5 киногероев из фильмов СССР по первым репликам (тест)

Фанаты Дэвида Линча и вселенной «Сайлент Хилла», вы это видели? В СССР сняли похожий психологический триллер — просто никто не заметил

Финал «Мира Дикого Запада» все же увидит свет: Нолан придумал ошеломительный финал, но HBO воротит нос