Фильмы
Остров
Расписание сеансов Остров, 2006 в Москве
18 марта 2026
Расписание сеансов Остров, 18 марта 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
чт
12
ср
18
чт
19
пт
20
сб
21
вс
22
пн
23
вт
24
ср
25
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Остров»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Еврейский музей
г. Москва, ул. Образцова, 11, стр. 1а
2D
19:00
от 250 ₽
