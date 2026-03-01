Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Остров Расписание сеансов Остров, 2006 в Москве 22 марта 2026

Расписание сеансов Остров, 22 марта 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
чт 12 чт 19 пт 20 сб 21 вс 22 пн 23 вт 24 ср 25
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Остров»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Garage Screen г. Москва, Крымский Вал, 9, стр. 32
2D
16:00 от 250 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Арбатская
2D
18:00 от 450 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Шикарный французский детективный сериал, который держит до финала: всего 6 серий — и ни одной лишней
Неожиданный порочный поворот: почему Сулейман сомневался в своем решении бросить фиолетовый платок Хюррем
Не только Вера Брагина из «Первого отдела»: Елену Вожакину обожаю в мини-сериале «Клуб обманутых жен», и вот почему
Хихи-хаха-тест для знатоков лучших советских комедий: я с первой попытки прошел на 3/5 – сможете лучше?
Тест по «Афоне» – это вам «не мелочь по карманам тырить»: вспомните, каких цитат не было в фильме
«Меня помоями облили в зале»: Майков разнес разнес до основания скандальный шедевр Балабанова о маньяке
«Терминатор» казался прорывом, пока не объявился реальный автор: Кэмерон украл идею боевика — и признался в этом в титрах
Закончился «Первый отдел»? Держите еще детектив с оценкой 8.1 – завязка напоминает «Хрустальный» с Васильевым
Зашла на Кинопоиск из-за «Ландышей», а застряла на другом сериале из топ-5: СССР, одна фабрика и три судьбы — ни один поворот не угадаешь
Это мясное блюдо Карлсон любил сильнее варенья – просто в мультиках все «переврали»: вот как приготовить за 30 минут
Первым российским сериалом Netflix был вовсе не «Метод»: этот проект за $1 млн стал популярнее «Черного зеркала» и «невероятно впечатлил» иностранцев
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше