Нельзя! Вы слышите? Нельзя остановиться на одной серии: подборка лучших турецких историй о любви и предательстве

3 аниме, которые были популярны в 90-х и 2000-х: миллениалы точно помнят их названия

«Зритель ощущает себя в самом центре катастрофы»: новый фильм с МакКонахи основан на реальных событиях

Тест для истинных фанатов «Бумажного дома»: смогли бы вы ограбить банк вместе с Берлином?

«Кто в ... не бывал, красоты не видал»: тест покажет, как хорошо вы помните цитаты из «Брат» и «Брат 2»

«Хитрый следователь стремительно тупеет»: «Лихие-2» только вышли, а зрители уже негодуют — всему виной сюжетный ляп

На те же грабли: сбылись худшие опасения зрителей — вот кто сыграет короля Швеции в новой исторической драме Netflix (фото)

10+ спойлеров по «Мстители: Судный день» слили в Сеть: Алая Ведьма с мутантами, а Локи в центре истории

Профессор и Берлин вроде бы братья, но фамилии у них разные: разбираем грязное белье звезд «Бумажного дома»

Имена зверей в «Короле Льве» имеют тайный смысл: сразу ясно, что Шрам не был любимцем родителей