От 30 до 300: сколько на самом деле лет было преподавателям Хогвартса, когда Гарри впервые сел за парту?

Зрители расставили все по местам: какие сезоны «Мосгаза» стали шедевром, а какие хочется забыть — от лучшего к лучшему с рейтингами от 7,4 до 8,1

95,4 млн просмотров или 742,3 млн часов: Netflix раскрыл подробности о 3 сезоне «Уэнсдей», назвал дату выхода и объявил сюрприз для фанатов

Новый ремейк культовой юридической драмы рвет все чарты стриминга — в оригинале, снятый Копполой, сыграл Мэтт Дэймон

Шон Бин рассказал, как появился тот самый мем из «Властелина колец» — легендарной фразы не было в изначальном сценарии

Дом, но не бумажный: свежий триллер от Netfix со звездой «Укрытия» набрал почти 80% свежести – подарит 2 часа адреналина и холодного пота

Ход конем: только внимательные вспомнят 5 фильмов СССР по кадрам с шахматами и шашками (тест)

Хэлоу! Тест слушает: попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с женщиной и телефоном

«Готовы замахнуться еще на 10»: мульту «Три кота» уже 10 лет – но про его связь с «Гарри Поттером» знают не все, а ведь это ключ к успеху

Это вам не скользящий Гароу из «Ванпанчмена»: ИИ назвал 3 тайтла с самой крутой анимацией – «Клинок» и «Магичку» даже не тронул