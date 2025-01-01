Меню
Рейтинг фильмов в прокате в Москве
По популярности
По названию
По рейтингу
Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Начало
боевик, фантастика, триллер
2010, США / Великобритания
8.0
Билеты
Как приручить дракона
Новое воплощение истории о Беззубике и Иккинге. Игровой ремейк хитового мультика 2010 года
боевик, приключения, семейный
2025, США
8.0
Билеты
Формула 1
Маскулинный блокбастер об автогонках во главе с Брэдом Питтом
спорт
2025, США
8.0
Билеты
Терминатор 2: Судный день
Киборг-убийца предотвращает восстание машин. Боевик Джеймса Кэмерона, претендующий на звание лучшего сиквела в истории кино
боевик, триллер, фантастика, приключения
1991, США / Франция
8.0
Билеты
В Арктику
Документальный фильм о новом покорении Арктики
документальный
2023, Россия
8.0
Билеты
Ходячий замок
Знаменитый мультфильм Хаяо Миядзаки возвращается на большие экраны!
аниме , сказка, фантастика, мелодрама
2004, Япония
8.0
Билеты
Атель-матель
Сбежавшее из Москвы семейство запускает в Дагестане модный эко-отель. Летняя комедия с кавказским колоритом
комедия
2025, Россия
8.0
Билеты
Интерстеллар
фантастика
2014, США / Великобритания
8.0
Билеты
Человек с киноаппаратом
Классический фильм Дзиги Вертова, ставший одним из эталонных образцов советского киноавангарда
документальный
1929, СССР
8.0
Билеты
Нэчжа побеждает Царя драконов
Фэнтези на основе китайской мифологии, ставшее самым кассовым мультфильмом в истории
анимация, драма, фэнтези
2025, Китай
8.0
Билеты
Остров проклятых
драма, мистика, триллер
2009, США
8.0
Билеты
Отступники
криминал, драма, триллер
2006, США
8.0
Билеты
Принцесса Мононоке
Повелительница животных защищает лес от людей. Один из шедевров Хаяо Миядзаки
аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма
1997, Япония
8.0
Билеты
Стражи Галактики
фантастика, боевик, приключения
2014, США
8.0
Билеты
Джентльмены
Новая криминальная комедия от Гая Ричи
боевик, криминал
2020, США
8.0
Билеты
Плохие парни 2
Группа исправившихся авантюристов вынуждена взяться за новое дело. Сиквел хитового мультика 2022 года
приключения, анимация, комедия
2025, Япония / США
8.0
Билеты
Жить своей жизнью
драма
1962, Франция
8.0
Билеты
Первый мститель: Другая война
приключения, фантастика, боевик
2014, США
8.0
Билеты
Небесный замок Лапута
сказка, анимация, семейный, приключения, аниме
1986, Япония
8.0
Билеты
Мой сосед Тоторо
Мультфильм Хаяо Миядзаки о приключениях двух сестер и лесных духов
аниме , сказка, семейный, анимация
1988, Япония
8.0
Билеты
Гонка
биография, драма, боевик, спорт
2012, США
8.0
Билеты
Лило и Стич
Игровой ремейк одноименного диснеевского мультфильма о милом и шкодливом инопланетянине
боевик, приключения, комедия
2025, США
8.0
Билеты
Акира
Культовый аниме-фильм в жанре постапокалиптики и киберпанка
анимация, аниме
1988, Япония
8.0
Билеты
Ведьмина служба доставки
приключения, комедия, сказка, семейный, анимация, аниме
1989, Япония
7.0
Билеты
Девка-баба: Кукла-чародейка
Жизнь 12-летней девочки меняется, когда у нее похищают ее куклу-мотанку. Приключенческий фильм на основе славянских поверий
фэнтези
2024, Россия
7.0
Билеты
Одержимость
драма
2014, США
7.0
Билеты
Амели
комедия, мелодрама
2001, Франция / Германия
7.0
Билеты
Ночь на земле
Трагикомичные истории от Джима Джармуша
драма, комедия
1991, США
7.0
Билеты
Пункт назначения: Узы крови
Смерть вновь собирает урожай. Изобретательные и отвратительные способы умереть в шестой части знаменитой франшизы
ужасы
2025, США
7.0
Билеты
Миссия невыполнима: Финальная расплата
Неугомонный Том Круз спасает мир от взбунтовавшегося искусственного интеллекта
боевик
2025, США
7.0
Билеты
Я видел дьявола
триллер
2010, Южная Корея
7.0
Билеты
Заклятие
триллер, ужасы
2013, США
7.0
Билеты
Жизнь Чака
Экранизация рассказа Стивена Кинга с Томом Хиддлстоном в главной роли. Фильм одержал победу на кинофестивале "Сандэнс"
драма, фэнтези, фантастика
2024, США
7.0
Билеты
Драйв
драма, боевик
2011, США
7.0
Билеты
Орудия
Как-то ночью дети из одного школьного класса загадочным образом исчезают. Новый детективный хоррор от режиссера "Варвара"
драма, ужасы, детектив
2025, США
7.0
Билеты
Ровесник
Студент собирает данные об интернет-стартапе, запущенном его отцом в конце 1990-х. Драма в формате мокьюментари
драма
2024, Россия
7.0
Билеты
Девочка, покорившая время
Школьница пытается изменить прошлое, получив возможность путешествовать во времени
фантастика, комедия, анимация, мелодрама, аниме
2006, Япония
7.0
Билеты
Ла-Ла Ленд
Музыкальная история любви, покорившая весь мир!
мюзикл, драма, мелодрама, комедия
2016, США
7.0
Билеты
Супермен
Супергерой с Криптона возвращается. Первый крупный проект перезапущенной киновселенной DC
боевик, приключения, фэнтези
2025, США
7.0
Билеты
Шепот сердца
анимация, драма, мелодрама, аниме
1995, Япония
7.0
Билеты
Восемь с половиной
драма
1963, Италия / Франция
7.0
Билеты
Фантастическая четверка: Первые шаги
Знаменитый супергеройский квартет противостоит инопланетному захватчику Галактусу
боевик, приключения, фантастика
2025, США
7.0
Билеты
Идеальные дни
Японская драма о случайных встречах, которые меняют размеренную жизнь главного героя
драма
2023, Германия / Япония
7.0
Билеты
Герои анекдотов
Комедия о персонажах старых анекдотов, которые магическим образом перенеслись в реальный мир
комедия
2025, Россия
7.0
Билеты
Пила Х
Джон Крамер возвращается собственной персоной. Конструктор мстит мошенникам, которые наживаются на больных раком
криминал, драма, ужасы
2023, США
7.0
Билеты
Надо снимать фильмы о любви
Команда российских киношников отправляется в Индию. Новый проект именитого инди-режиссера Романа Михайлова
драма
2024, Россия
7.0
Билеты
Элио
Увлеченный космосом мальчик переносится в межгалактический совет, где его принимают за посланника Земли
приключения, анимация, комедия, фантастика, фэнтези, драма, семейный
2025, США
7.0
Билеты
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Мультфильм о приключениях французских супергероев-школьников
семейный, анимация
2023, США / Франция / Япония
7.0
Билеты
Бэмби
анимация, семейный, драма
1942, США
7.0
Билеты
Эдем
Освоение дикого и опасного острова оборачивается жестоким конфликтом. Триллер с крупнейшими звездами Голливуда
триллер
2024, Австралия
7.0
Билеты
Плагиатор
Музыкант переносится в прошлое и решает выдать современные музыкальные хиты за свои
драма, мелодрама, фантастика
2025, Россия
7.0
Билеты
Ловцы забытых голосов
драма, приключения, анимация, аниме
2011, Япония
7.0
Билеты
Балерина
Искусная наемница Ана де Армас ступает на тропу мести. Зубодробительный спин-офф "Джона Уика"
боевик, триллер
2025, США
7.0
Билеты
Одно целое
Переживающая кризис пара отправляется в загородный дом, где с ними начинает происходить страшная метаморфоза
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
7.0
Билеты
Голый пистолет
Новая часть культовой комедийной франшизы о незадачливых полицейских. В главных ролях — Лиам Нисон и Памела Андерсон
комедия
2025, США
7.0
Билеты
Выживут только любовники
фантастика, триллер, драма
2013, США
7.0
Билеты
Свободные люди
Отец вовлекает сына в борьбу против общепринятых устоев. Драматический триллер с Ником Офферманом
боевик, криминал, драма
2025, Греция / США
7.0
Билеты
28 дней
Драма на основе реальных событий о журналистке, попавшей в страшный плен к террористам
драма
2025, Италия / Бельгия
7.0
Билеты
Дом в огне
Семейный уик-энд на живописной вилле превращается в психологическую игру
комедия, триллер, мелодрама
2024, Испания
7.0
Билеты
Лея и волшебная карта
Девочка-подросток учится управлять магическими силами. Фэнтезийный мультфильм из Китая
анимация, фэнтези
2024, Китай
7.0
Билеты
Бухта Бэррона
Скорбя по погибшему сыну, не вполне уравновешенный отец похищает причастного к трагедии мальчика
криминал, драма, триллер
2024, США
7.0
Билеты
Реальные упыри
ужасы, комедия
2014, Новая Зеландия / США
7.0
Билеты
Гадкая сестра
Хоррор по мотивам "Золушки" о неказистой девушке, которую жестоким образом готовят к браку с принцем
комедия, драма, ужасы
2025, Дания / Норвегия / Польша / Швеция
7.0
Билеты
Великая красота
комедия, драма
2013, Италия / Франция
7.0
Билеты
Верни её из мертвых
Осиротевшие брат и сестра узнают о страшном ритуале, который проводит их приемная мать. Новый хоррор от создателей «Два, три, демон, приди!»
ужасы
2025, Австралия / США
7.0
Билеты
Не одна дома 2
Новые приключения смышленой девочки в исполнении Миланы Хаметовой. На этот раз героиня предотвращает ограбление в детском лагере
семейный, комедия
2025, Россия
7.0
Билеты
Чумовая пятница 2
семейный, комедия, фэнтези
2025, США
7.0
Билеты
Летние войны
фантастика, комедия, приключения, анимация, аниме
2009, Япония
7.0
Билеты
Конформист
драма
1971, Германия / Италия / Франция
7.0
Билеты
Мой папа - медведь
Лесные приключения непослушной девочки и ее отца, который превратился в мишку косолапого
семейный
2025, Россия
7.0
Билеты
Мир Юрского периода: Возрождение
Скарлетт Йоханссон отправляется на поиски редких динозавров. Новая часть франшизы о доисторических ящерах
боевик, приключения, фантастика
2025, США
7.0
Билеты
Банда аутсайдеров
Два парня и девушка решают провернуть ограбление. Разошедшийся на киноцитаты фильм великого Жан-Люка Годара
драма
1964, Франция
7.0
Билеты
Майнкрафт в кино
Красочное семейное фэнтези на основе хитовой строительной видеоигры
фэнтези, боевик
2025, США / Швеция / Великобритания
7.0
Билеты
Пророк. История Александра Пушкина
От лицейских дней до роковой дуэли: история жизни русского поэта
драма
2025, Россия
7.0
Билеты
Дикая семейка
Девочка и ее кузен спасают тропический лес. Анимационный фильм от создателя "Жизни Кабачка"
анимация, семейный
2024, Бельгия / Франция / Швейцария
7.0
Билеты
На деревню дедушке
Трудный ребенок проводит три дня с дедом в деревне. Летняя комедия с Юрием Стояновым
комедия, семейный
2025, Россия
6.0
Билеты
Хорошенькая
Роуд-муви о взрослении девочки, которая отправляется в поход со своим отцом
драма
2024, США
6.0
Билеты
Кофе и сигареты
драма
2003, США / Япония / Италия
6.0
Билеты
Паранорман или как приручить зомби 3D
фэнтези, анимация, ужасы, комедия, приключения
2012, США
6.0
Билеты
Дом, который построил Джек
Фильм Ларса фон Триера про серийного убийцу с Умой Турман, Мэттом Дилланом и Райли Кио в главных ролях
триллер, драма, ужасы
2018, Дания / Франция / Германия / Швейцария
6.0
Билеты
Грузчик
Боевик о бывшем лидере банды, который заново собирает команду и строит криминальную империю
боевик
2025, Индия
6.0
Билеты
Остров забвения. Харука и волшебное зеркало
анимация, приключения, семейный, фэнтези, аниме
2010, Япония
6.0
Билеты
Хищные твари
Похищенная девушка противостоит маньяку и смертоносным акулам
ужасы, триллер
2025, Австралия
6.0
Билеты
28 лет спустя
Третья часть хоррор-франшизы Дэнни Бойла и Алекса Гарленда о мире, пораженном зомби-вирусом
ужасы
2025, Великобритания / США
6.0
Билеты
Письма о любви
Судьба сводит мужчину и женщину, которые не могут быть вместе. Мелодрама с Хеленой Бонем Картер и Пирсом Броснаном
драма
2024, Великобритания / Ирландия
6.0
Билеты
Бой 2
Индийский боевик о противостоянии предателя родины и самого искусного оперативника
боевик, приключения, триллер
2025, Индия
6.0
Билеты
Случай с фортепиано
Журналистка допрашивает покалеченную интернет-звезду. Жутковатая детективная комедия с Адель Экзаркопулос
комедия
2025, Франция
6.0
Билеты
Легенды наших предков
Журналист знакомится с древним духом и вместе с дочкой отправляется в полное приключений путешествие
фэнтези, приключения, семейный
2025, Россия
6.0
Билеты
М3ГАН 2.0
Кукла-убийца М3ГАН противостоит своей злобной «сестре» Амелии. Сиквел хитового техно-хоррора 2022 года
фантастика, ужасы
2025, США
6.0
Билеты
Материалистка
Профессиональная сводница выбирает между миллионером и бывшим парнем. Новый фильм от создательницы "Прошлых жизней"
мелодрама
2025, США
6.0
Билеты
Джейн Остин испортила мне жизнь
Молодая француженка отправляется в Англию, где вынуждена выбирать между обаятельным новым знакомым и лучшим другом
мелодрама
2024, Франция
6.0
Билеты
Я знаю, что вы сделали прошлым летом
Группу друзей настигает таинственный мститель. Легаси-сиквел знаменитого слэшера 1997 года
ужасы, триллер
2025, США
6.0
Билеты
Пушистый форсаж: Гран-при
Драйвовый мультик о юной автогонщице, которая реализует свою мечту
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
6.0
Билеты
Три богатыря. Ни дня без подвига 2
Великие русские витязи вновь спасают Русь-матушку
анимация
2025, Россия
6.0
Билеты
Призрачный дом
Мистический корейский триллер о проклятых квартирах
ужасы, мистика, триллер
2021, Южная Корея
6.0
Билеты
Рыжая Соня
Фэнтезийный боевик о храброй и прекрасной воительнице
фэнтези, боевик
2025, США
5.0
Билеты
Саван
Овдовевший бизнесмен обустраивает высокотехнологичные могилы. Фильм от мастера боди-хоррора Дэвида Кроненберга
ужасы, триллер
2024, Канада / Франция
5.0
Билеты
Улыбка. Новый кошмар
Хоррор о девушке, которую терроризирует темный зловещий призрак
ужасы
2024, Канада / США
5.0
Билеты
Между нами, девочками
комедия, мелодрама
2016, Италия
5.0
Билеты
Здравствуй, грусть
драма, мелодрама
2024, Канада / Франция / Германия
5.0
Билеты
Синистер. Семейное проклятие
Любящий отец спасает маленького сына от древнего охотника на детей
ужасы
2024, США
5.0
Билеты
Затерянное место
Мать оберегает сыновей-близнецов от зла, не выпуская их из лесной хижины. Хоррор с Холли Берри в главной роли
ужасы, триллер
2024, США
5.0
Билеты
Смурфики в кино
Смурфетта и ее друзья отправляются в реальный мир с необычайно важной миссией
мюзикл
2025, США
5.0
Билеты
Ограбление
боевик, комедия
2025, США
5.0
Билеты
Женщина в чёрном. Невеста дьявола
Злой дух терроризирует молодоженов. Индонезийский хоррор на тему супружества
ужасы, триллер
2025, Индонезия
5.0
Билеты
Джульетта и Ромео
Зрелищная мелодрама по мотивам бессмертной трагедии Шекспира с музыкой от лауреата премии "Грэмми"
мюзикл, мелодрама
2025, Италия / США
4.0
Билеты
Шпионская свадьба
Ребел Уилсон спасает подруг от террористов. Комедийное переосмысление шпионских боевиков
боевик, комедия
2025, США
4.0
Билеты
Пункт назначения: Высотка 613
Тайваньский мистический хоррор о зловещем жилом доме
ужасы
2024, Тайвань
4.0
Билеты
Заклятие монахини
Исчадия ада захватывают христианскую обитель
ужасы
2024, Новая Зеландия
4.0
Билеты
Городские легенды: Парк кошмаров
Студенты тревожат старый дуб и навлекают на себя смертоносное проклятие
ужасы
2024, США
4.0
Билеты
Заклятье. Кровь экзорциста
Потеряв сына, пара перебирается в Шотландию, где сталкивается со злым духом викинга
ужасы
2025, Великобритания
4.0
Билеты
Укради мою мечту
Ромком о строптивой девушке, которая пытается избавиться от наложенной на нее порчи
комедия
2025, Россия
0.0
Билеты
Патруль. Миссия Тамби
Спин-офф фильма «Патруль. Последний приказ» о том, кто такой Тамби
комедия
2025, Казахстан
0.0
Билеты
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Остепенившийся парень решает вернуть своих друзей и возлюбленную, победив чемпиона по сноукаякингу
комедия
2025, Россия
0.0
Билеты
Лёша из Лавры. Погребающий странных
Документальное кино о молодом монахе, который занимался захоронением бездомных людей
документальный
2025, Россия
0.0
Билеты
Все фильмы
