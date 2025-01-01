«16 Тонн» — это клуб, паб и ресторан в центре Москвы, считающийся старейшим английским пабом города. Он стал первой концертной площадкой, специализирующейся на выступлениях гитарных групп, задавший тренд для многих клубов Москвы. Уютная атмосфера и разнообразное меню делают «16 Тонн» идеальным местом для встреч с друзьями и деловых бесед. С момента открытия здесь функционирует собственная пивоварня, выпускающая три запатентованных сорта пива, удостоенных международных наград. Названный в честь песни американского композитора М. Трэвиса, клуб начинает каждый концерт с исполнения «Шестнадцать тонн».

Как добраться

Ближайшие станции метро «Улица 1905 года» в 2-х минутах ходьбы, «Краснопресненская», «Баррикадная» в 15-ти минутах ходьбы. Остановка наземного транспорта «Метро Улица 1905 года» находится возле клуба.

Парковка

У клуба не предусмотрено парковки для посетителей.