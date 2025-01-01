1929 — стильный бар в самом сердце столицы, вдохновлённый атмосферой конца 1920-х годов. Интерьер сочетает элементы ар-деко, мягкий свет и винтажные детали, создавая уютное пространство для неспешных встреч и вечернего отдыха. В баре представлена тщательно подобранная коктейльная карта, где классика соседствует с оригинальными авторскими сочетаниями, а также меню лёгких закусок и блюд европейской кухни.

Как добраться

Бар расположен в центре Москвы, в пешей доступности от станций метро «Китай-город», «Лубянка» и «Площадь Революции» — всего 5–7 минут пешком.

Парковка

Гости могут воспользоваться городской платной парковкой по периметру Славянской площади или парковочными зонами на прилегающих улицах.