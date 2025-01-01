1930 Moscow — четырёхэтажная концертная площадка в центре Москвы, расположенная в историческом здании бывшей кузницы 1930 года постройки.

Площадка открыта исключительно для проведения концертов и не работает как бар или ресторан. Дресс-кода нет, но действует фейс-контроль: на территорию не допускаются лица младше возрастного ограничения мероприятия и в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Вместимость

Танцпол вмещает 2000 человек, VIP-пространство – 260 человек.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Серпуховская» и «Павелецкая» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.