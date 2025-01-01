AG Loft — это современное многофункциональное пространство в формате лофта, подходящее для проведения мероприятий различного формата: от камерных встреч и деловых конференций до съёмок, выставок и вечеринок. Интерьеры сочетают индустриальную эстетику с продуманным зонированием, а гибкая инфраструктура позволяет адаптировать площадку под индивидуальные задачи. Расположен в центре Москвы, в шаговой доступности от метро.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Верхние Котлы» и «​Нагатинская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей AG Loft есть охраняемая парковка на 50 мест.